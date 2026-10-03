دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و سلامت روان شهروندان، پویشی سراسری را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰، جزئیات این طرح و برنامه‌های ویژه‌ای که برای بهره‌مندی عموم مردم در نظر گرفته شده را تشریح کرد.

لادن محمدزاده گفت: در قالب پویش «بازگشت به آرامش پس از بحران»، سلسله نشست‌های آموزشی در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت استان برگزار خواهد شد. همچنین تیم‌های سیار سلامت روان برای ارائه خدمات مشاوره رایگان به مناطق آسیب‌پذیر اعزام می‌شوند.

این پویش که با بهره‌گیری از ظرفیت روانشناسان و مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اجرایی شده است، بر خود مراقبتی و تقویت حمایت‌های اجتماعی متمرکز است.

وی افزود: همشهریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان و مکان برگزاری کارگاه‌های آموزشی، به پایگاه‌های سلامت محله خود یا درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مراجعه کنند.