به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون مسکن بنیاد مسکن و شهرسازی استان قم گفت : با اجرای عملیات آسفالت مسیر ورودی طرح نهضت ملی مسکن طایقان ، سه کیلومتر دسترسی ورودی طرح برای تردد ۴۰۰۰ خانواده‌ای که قرار است در شهرک طایقان سکونت داشته باشند، تسهیل می‌شود.

شهرام رضوانی پور ادامه داد : با پیش بینی های انجام شده تا پایان مهر ماه تکمیل و بهسازی مسیر ورودی سایت طایقان به پایان می رسد.