رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از آغاز دهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان از ۲۵ مهرماه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت:به‌ دلیل ثبت‌مبنا بودن سرشماری ۱۴۰۵ بیش از ۷۰ درصد اطلاعات از طریق سامانه‌های موجود اخذ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد:سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، دهمین سرشماری است که در استان از ۲۵ مهرماه همزمان با سایر استان‌های کشور انجام خواهد شد.

وی ثبت‌مبنا بودن این سرشماری را از مزیت‌های عمده آن دانست و توضیح داد:این سرشماری با استفاده از داده‌های موجود در سامانه‌ها و اطلاعات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی درباره خانوار‌ها انجام می‌شود.

وی تشریح کرد: بیش از ۷۰ درصد اطلاعات از طریق سامانه‌های موجود اخذ می‌شود و در گام نخست بیشتر به دنبال راستی‌آزمایی و افزایش دقت اطلاعات سامانه‌ها هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بیان کرد: اگر اطلاعات موجود در سامانه‌ها دقیق نباشد، آمارگیران به‌ صورت حضوری به خانوار‌ها مراجعه کرده و با دریافت اطلاعات نسبت به اصلاح آنها اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به ثبت‌مبنا بودن سرشماری ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: در سرشماری پیش‌رو تعداد آمارگیران نسبت به سرشماری‌های قبلی محدودتر خواهد بود و در این مرحله ۶۰ درصد کاهش نیروی آمارگیر خواهیم داشت.

وی درباره اقدامات انجام‌شده پیش از اجرای سرشماری نیز گفت: پیش از آغاز عملیات، اقداماتی از جمله بهنگام‌سازی نقشه‌ها و برگزاری جلسات توجیهی با دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده است.

فتح‌زاده در ادامه درباره مصوبات جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز اظهار کرد:در این جلسه، تدوین برنامه عملیاتی توسعه متوازن استان بر مبنای نتیجه‌محوری و مدیریت منابع، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استان و بالفعل‌سازی آنها با جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکید سازمان برنامه و بودجه کشور بر واگذاری اختیارات به استان‌هاست تا هر استان برنامه خود را تدوین، منابع را شناسایی و مدیریت کند و در نهایت نسبت به نتایج مورد انتظار، مسئول و پاسخگو باشد.