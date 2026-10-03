دستیار رئیس کل بانک مرکزی گفت: تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تاخیر در ورود کالا و تاخیر بازگشت ارز صادراتی باعث شده رشد نرخ ارز از تورم بالاتر برود و این نرخ‌ها در بازار آزاد با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی در برنامه روی خط خبر امروز ۱۱ مهر درباره وضعیت بازار ارز، گفت: شبیه این نوسانات را در مهرماه سال ۹۷ و مهرماه سال ۹۹ هم داشته‌ایم که به دو دلیل افزایش خالص خروج سرمایه و دیگری هم انتظار‌ها نسبت به متغیر‌های بنیادین اقتصادی است.

دارابی تشدید نگرانی‌ها نسبت به کسری بودجه، رشد نقدینگی و درآمد‌های نفتی را عامل سبقت گرفتن رشد نرخ ارز از تورم مزمن در ماه‌های اخیر ارزیابی کرد و افزود وضعیت کنونی با مهرماه سال ۹۷ شباهت زیادی دارد؛ مقطعی که پس از تخلیه هیجانات و جریان خروج سرمایه، نرخ ارز تا نصف افت کرد.

دارابی با تشریح وضعیت بازار ارز، نرخ واقعی فعلی را مشابه با جهش‌های مقطعی سال‌های ۹۷ و ۹۹ دانست که در آن دوره‌ها نیز متأثر از نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری رخ داده بود.

او با تأکید بر مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت شوک‌های بیرونی، از اقدامات این نهاد برای مهار سفته‌بازی و بهبود جریان ارزی خبر داد.

به گفته دارابی، افزایش سرعت بازگشت ارز صادراتی با همکاری قوه قضائیه، توسعه معاملات توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز و مقابله جدی با تراکنش‌های مشکوک، بخش‌های اصلی برنامه بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار است.

دارابی با اشاره به تلاش دشمن برای فشار بر اقتصاد کشور از طریق انتشار سیگنال‌های جعلی درباره تورم و رشد نقدینگی، تأکید کرد که همه این موارد با واقعیت‌های موجود در تضاد است.

او افزود: افزایش رشد نقدینگی ما متوقف شده است، افزایش با شیب تندی که وجود داشت گرفته شده است، رشد نقطه به نقطه تورم ما، در دو سه ماه اخیر رشد متوقف شده است؛ و باید بتوانیم به بازار این اطمینان را بدهیم که آن انتظاراتی که برای شما ساخته شده است واقعی نیست، آن کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم و فروش نفتی که برای شما ساخته شده که وضعیت اقتصاد ما خیلی بد شده است، وجود ندارد.

دارابی افت ۱۳ درصدی تأمین ارز نسبت به سال گذشته را بی‌ارتباط با تنگنای منابع ارزی دانست و آن را نتیجه افزایش تولید داخلی و کاهش واردات گندم و دانه‌های روغنی پس از بارندگی‌های مناسب ارزیابی کرد.

دستیار رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که پذیرش واقعیت‌های مثبت اقتصاد از سوی بازار نیازمند زمان است، موج تقاضای احتیاطی را گذرا خواند و آغاز مداخله ارزی از روز چهارشنبه را اقدامی موثر برای مهار سفته‌بازی برشمرد.

دارابی گفت: برای متقاضیان شرایط خاصی وجود ندارد و هر ایرانی بالای ۱۸ سال می‌تواند ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. هدف بانک مرکزی این بوده است که این نشانه را بدهد که آن وضعیت وخیم پیش رو واقعی نیست.