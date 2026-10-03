سیدآروین حسینی ، فوتبالیست برتر البرزی موفق شد، رتبه دوم کنکور در گروه علوم تجربی را از آن خود کند.

فوتبالیست البرزی ، رتبه دوم کنکور را از آن خود کرد

فوتبالیست البرزی ، رتبه دوم کنکور را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سید آروین حسینی از فوتبالیست های برتر تیم جاوید کرج و دانش آموز مدرسه دولتی شهید سلطانی در ناحیه یک این شهرستان با تلاش و کوشش خود توانست در کنار ورزش، رتبه برتر در کنکور را از آن خود کند.

سید آروین حسینی از فوتبالیست های برتر تیم جاوید کرج می باشد و روزانه بیش از 12 ساعت مطالعه کرده است و بیشترین تمرکز سید آروین حسینی بر دورس نهایی بوده است .

وی گفت:برادرم که در رشته پزشکی مشغول تحصیل می باشد به همراه مادرم بیشترین کمک ها را برای قبولی من در کنکور انجام دادند و تا کنون تصمیمی برای انتخاب رشته نگرفته ام.

پدر و مادر این دانش آموز کرجی تحصیلکرده دانشگاه تهران و برادر وی نیز در رشته پزشکی مشغول به تحصیل است.