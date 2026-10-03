مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اولویت نخست حوزه صنعت است و هماهنگی‌های لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای شتاب‌بخشی به فرآیند پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در دیدار با باجهانشاه ارزانی بیرگانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی، ضرورت جابه‌جایی حساب‌های مالی صنایع بزرگ به داخل استان و تأمین اعتبار خرید ساختمان‌های اداری صمت در شهرستان‌های جدیدالتأسیس را مورد پیگیری قرار داد.

وی با ارائه گزارشی جامع از عملکرد استان در حوزه تسهیلات بانکی، اظهار داشت: تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اولویت نخست حوزه صنعت است و هماهنگی‌های لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای شتاب‌بخشی به فرآیند پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: موضوع انتقال گردش مالی و حساب‌های بانکی صنایع بزرگ به شعب خوزستان با هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و مستلزم همراهی همه دستگاه‌های اقتصادی است.

روانبخش همچنین به چالش‌های زیرساختی این مجموعه در مناطق تازه تأسیس اشاره کرد و افزود: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب، تسهیل امور ارباب‌رجوع و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران محلی، نیازمند تأمین اعتبار لازم جهت خرید و تجهیز ساختمان‌های اداری صمت در شهرستان‌های جدیدالتأسیس استان هستیم.

در پایان این دیدار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان نیز با اعلام آمادگی جهت همکاری و تقویت بخش تولید، بر حمایت از ردیف‌های اعتباری صمت و پیگیری مصوبات مرتبط با انتقال منابع مالی صنایع بزرگ به استان تأکید کرد.