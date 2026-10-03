نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی: جلسات مکرری با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گرفته شده است و این قول را به ما دادند که از ماه آبان تأمین اعتبار بسیار خوبی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پوردهقان گفت: گلایه مردم در خصوص تسهیلات فرزندآوری و تسهیلات ازدواج واقعاً هم به لحاظ میزان اعتبار و هم به لحاظ طول زمان پرداخت تسهیلات درست است و ما در این زمینه در بسیاری از شهرستان ها و بین بانک های مختلف مشکل داریم.

وی ادامه داد: تا الان در حدود شش ماهه سال ۱۴۰۵ حدود پنج هزار و پانصد نفر و قریب به دو هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، ولی الان آماری که امروز به من ارائه ی گزارش شد حدود شش هزار نفر ، جوانان استان در صف ازدواج هستند.

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات مکرری با رئیس محترم بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد گرفته شده است و این قول را به ما دادند که از ماه ابان تأمین اعتبار بسیار خوبی خواهد شد و نهایت صفی که به هر حال خواهد داشت نهایتاً سه ماه است که برای ازدواج‌ و موضوع فرزندآوری قابل قبول است .

پوردهقان گفت: من سه‌شنبه هم در قالب روز‌های نظارتی مجلس یک سؤالی را از وزیر محترم در صحن علنی مجلس خواهم داشت در خصوص همین موضوع و گلایه‌هایی که مردم دارند و ان‌شاءالله آنجا هم تأکید خواهد شد که هم در سطح استان هم در سطح کشور این دو تا موضوعی که ما در مجلس به حق تکلیف کردیم به دولت که هم در حوزه فرزندآوری و هم در حوزه ازدواج باید به هر حال سرعت ببخشد این موضوع هم ان‌شاءالله پیگیری خواهیم کرد که به زودی صف پرداختی‌های ما به حداکثر سه ماهه برسد.