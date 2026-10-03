نماینده روسیه در گروه ۲۰ اعلام کرد همکاری تجاری بین مسکو و واشنگتن در چارچوب گروه ۲۰ به حالت تعلیق درآمده است و تعامل مستقیمی بین دو طرف وجود ندارد.

همکاری مسکو و واشنگتن در چارچوب گروه ۲۰ تعلیق شد

همکاری مسکو و واشنگتن در چارچوب گروه ۲۰ تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، از ریانووستی، «دنیس آگافونوف» در یک نشست خبری اعلام کرد: تصمیم‌گیری در مورد شرکت رییس جمهوری روسیه در اجلاس گروه ۲۰ هنوز نهایی نشده است.

وی افزود: تصمیم گیری برای شرکت ولادیمیر پوتین در اجلاس گروه ۲۰ در میامی به مقدمات اساسی مربوطه و وضعیت ژئوپلیتیکی بستگی دارد.

این مقام روس گفت: همکاری تجاری بین روسیه و آمریکا در چارچوب گروه ۲۰ به حالت تعلیق درآمده است و تعامل مستقیمی بین طرفین وجود ندارد.

آگافونوف افزود: مسکو تلاش‌های آمریکا برای دعوت نکردن از آفریقای جنوبی برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ را غیرقانونی می‌داند.

وی در عین حال، اظهار داشت: واشنگتن اطمینان داده است که پیشنهادات و نظرات روسیه در مورد پیش‌نویس اسناد نهایی پایان اجلاس گروه ۲۰ به طوری شایسته مورد توجه قرار می‌گیرد.

نماینده روسیه در گروه ۲۰ گفت: مسکو قصد دارد در رویداد‌های مرتبط با گروه ۲۰ در انگلیس در سال ۲۰۲۷ شرکت کند. روسیه مسائلی را که لندن قصد دارد در نشست گروه ۲۰ در سال آینده در اولویت قرار دهد، مهم و ضروری می‌داند.