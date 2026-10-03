استاندار قزوین در جشن هفته گردشگری، این صنعت را اولویت نخست توسعه استان و موتور محرک اقتصاد دانست و تأکید کرد: باید با معرفی شایسته ظرفیت‌های کم‌نظیر قزوین، این استان را به مقصد اصلی گردشگران تبدیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین در آیین گرامیداشت روز و هفته گردشگری که با حضور جمع کثیری از راهنمایان، مدیران تأسیسات اقامتی، پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی استان برگزار شد، با بیان اینکه گردشگری موتور محرک توسعه است، اظهار کرد: «قزوین با دارا بودن ظرفیت‌های کم‌نظیری نظیر جاذبه‌های تاریخی، باغستان‌های کهن، ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و مهد پرورش شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار، شایسته جایگاهی بسیار بالاتر از وضعیت کنونی در سطح ملی و بین‌المللی است.»

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود این پتانسیل‌ها، قزوین هنوز به شکلی که باید به ایرانیان معرفی نشده است، افزود: «معرفی توانمندی‌های استان هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است. شاهد این مدعا آن است که پس از ثبت جهانی قلعه الموت، تعداد گردشگران این منطقه ۲.۵ برابر شد؛ این موفقیت حاصل کار جمعی و تلاش فعالان عرصه گردشگری است.»

استاندار قزوین خطاب به فعالان این صنعت تأکید کرد: «گردشگرانی که به قزوین سفر می‌کنند، اگر با خاطره‌ای خوش از آثار تاریخی ما به‌ویژه سرای سعدالسلطنه و مهمان‌نوازی مردم قزوین مواجه شوند، خود به سفیران فرهنگی ما تبدیل خواهند شد. ما در استان اعتبارات حوزه گردشگری را افزایش داده و ظرفیت‌های بخش خصوصی را فعال کرده‌ایم و اکنون نوبت فعالان این صنعت است که با بهره‌گیری از این فضا، قزوین را به مقصد اصلی گردشگری تبدیل کنند.»

نوذری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای گفت: «منطقه الموت مستعد توسعه بوم‌گردی است و برگزاری جشن الموت با حضور وزیر میراث فرهنگی در روز قزوین، گامی در جهت معرفی این ظرفیت بود. همچنین در ادامه برنامه‌های معرفی استان، جشن زیتون در طارم با هدف معرفی این منطقه تا پایان همین ماه برگزار خواهد شد.»

استاندار با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر اقتصاد گردشگری خاطرنشان کرد: «می‌دانیم که در شرایط کنونی و فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی، فعالان حوزه گردشگری آسیب‌هایی دیده‌اند، اما به یاری خدا و با همت شما از این برهه سخت تاریخی نیز عبور خواهیم کرد؛ چرا که معتقدیم توسعه استان از مسیر توسعه گردشگری و رونق فضای کسب‌وکار می‌گذرد.»