به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «ایهود باراک»، وزیر جنگ و نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با شبکه عبری درباره احتمال از سرگیری جنگ در آستانه انتخابات کنست تصریح کرد که این نگرانی وجود دارد و بی‌اساس نیست، اما نتانیاهو تصمیمات خود را نه بر اساس منافع این رژیم بلکه برای بقای خود در قدرت می‌گیرد.

باراک افزود که نتانیاهو از چندین سال پیش گفته بود که تهدیداتی نه فقط در جبهه ایران بلکه در کرانه باختری، غزه و لبنان وجود دارد، اکنون نیز این تهدیدات پابرجاست.

او اظهار داشت که نتانیاهو برای آتش‌افروزی در همه این جبهه‌ها فقط به یک چوب کبریت نیاز دارد تا در صورت لزوم حتی پنج روز مانده به انتخابات جنگی دوباره راه بیندازد.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی درباره ایران هم گفت: آنها (کابینه نتانیاهو) به ما می‌گویند که ایران در آستانه سقوط است، اما این اصلا درست نیست، آنها هیچ درک و فهم درستی از این موضوع ندارند و اینها صرفا سخنانی پوچ است.

باراک تصریح کرد: آنها نتوانستند در پنج سال گذشته ایران را حتی چند گام به عقب برانند بلکه به شما می‌گویم این حرف را در جایی ثبت کنید، من تعجب نخواهم کرد اگر سال آینده روزی از خواب بلند شوم و ببینم که ایرانی‌ها آزمایش هسته‌ای انجام داده‌اند.

او اظهار داشت: این مایه ننگ نسل ماست که پس از سه سال از هفتم اکتبر با ۲۵۰۰ کشته همچنان این کابینه در قدرت است و مدعی است که می‌تواند ما را به جلو می‌ببرد در حالی که آنها عجزی کاملا راهبردی و فسادی بی‌سابقه از خود نشان دادند.