به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شاهد و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، امام جمعه موقت اهواز گفت: شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند، هر کس با شهید همراه شود، شهدا به او سلام می‌کنند.

حجت الاسلام حاجتی با اشاره به رشادت‌های شهید فتح‌الله بناری که ۴۳ سال جانباز بود و در ۱۶ سالگی به درجه جانبازی رسید، تصریح کرد: این شهید بزرگوار، حجت خدا بر ماست، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که ۴۳ سال صبر و استقامت کرد. اینان چراغ راه ما هستند و باید نام و رسمشان را به نسل جوان انتقال دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مسلح‌ترین و ثروتمندترین ارتش دنیا با هزاران کلاهک هسته‌ای به ایران حمله کرد، اما امروز در مقابل جمهوری اسلامی زانو زده است و ما در تنگه هرمز ناو آمریکایی را با موشک هایپرسونیک هدف قرار دادیم، در اردن و عربستان موشک به سقف مقر فرماندهی‌شان خورد.