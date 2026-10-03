با جدیت و هوشیاری پلیس قم در یک هفته گذشته بیش از چهل سارق دستگیر و بیش از یکصد میلیارد تومان اموال مسروقه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیش از ۴۰ متهم به ارتکاب جرایم مختلف در طرح‌های یک هفته‌ای پلیس شهرستان قم دستگیر شدند و بخشی از اموال مسروقه از جمله سیم و کابل، دوربین مداربسته، باتری خودرو و خودرو‌های سرقتی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در میان دستگیرشدگان، متهمانی حضور دارند که به صورت گروهی اقدام به سرقت می‌کردند و هر کدام در حوزه فعالیت خود با مال خران ارتباط داشتند.

سردار منوچهر نصیری افزود: سرقت از داخل خودرو، سرقت از فروشگاه، تهدید با سلاح سرد و سرقت تجهیزات مختلف از جمله جرایم ارتکابی این افراد است و حتی دوربین‌های مداربسته که برای پیشگیری از سرقت نصب شده بودند نیز توسط سارقان به سرقت رفته است.

در میان متهمان، یک نوجوان ۱۷ ساله از اتباع غیرمجاز نیز حضور دارد که بنا بر اظهارات خود از ۱۳ سالگی مرتکب سرقت می‌شده و در مدت کوتاهی اقدام به سرقت موتورسیکلت می‌کرده است.

یکی دیگر از متهمان نیز به سرقت خودرو، عمدتاً خودرو‌های پراید، در کمتر از چند دقیقه اعتراف کرده است.

پلیس همچنین مقادیری مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی را کشف کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد، مشروبات دست ساز را در بسته‌بندی‌های مشابه محصولات خارجی عرضه می‌کردند و برخی دیگر نیز با ترکیب الکل با نوشیدنی‌های معمولی، آنها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.

بخشی از اموال مکشوفه نیز شامل باتری‌های خودرو است که سارقان پس از سرقت، آنها را با قیمت بسیار پایین به مراکز خرید ضایعات می‌فروشند.

پلیس قم اعلام کرده است دستگیری این متهمان و کشف اموال مسروقه حاصل ساعت‌ها، روز‌ها و ماه‌ها تلاش مأموران انتظامی بوده است.

رعایت نکات ایمنی، توجه به حفاظت از اموال و گزارش موارد مشکوک به پلیس می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از سرقت و ارتقای امنیت عمومی داشته باشد.