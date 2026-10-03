به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه هفتم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۱۷۱ میلیون و ۹۱۲ هزار کیلو گرم ورق آلات گرم فولادبه ارزش بیش ازهشت هزار میلیارد ریال به دلیل عرضه خارج از شبکه رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه برالزام به عرضه کالا در بورس، متهم را به پرداخت ۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان صنعت معدن تجارت در بازرسی از شرکت و مشاهده کسری توزیع در بورس گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.