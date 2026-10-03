روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش از رونمایی سامانه جدید انجام امور غیرحضوری مشترکان آب و برق در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: با راه‌اندازی سامانه جدید امکان اتصال اشتراک‌ آب و برق به شماره همراه مشترکان فراهم شده است.

مشترکان آب و برق در کیش می توانند با بروزرسانی صفحه کاربری خود اشتراک موردنظر را به صفحه خود اضافه یا حذف کنند، پیامک‌های اطلاع‌رسانی اشتراک‌ها را دریافت و بدون نیاز به حفظ شناسه قبض، قبوض خود را مشاهده و پرداخت کنند.

مشاهده سوابق پرداخت و روند مصرف هر اشتراک در تفکیک جزئی در سامانه فراهم است و سامانه در آینده نزدیک بستر ارائه بسیاری از خدمات غیرحضوری برای مشترکان شرکت مهندسی آب و برق کیش خواهد بود.

مشترکان آب و برق کیش می توانند با مراجعه به نشانی kwpco.ir نسبت به ایجاد و تکمیل مشخصات کاربری به همراه شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.

ساکنان کیش می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در روز‌های اداری از ساعت ۸ تا ۱۶ بعدازظهر با شماره تلفن ۴۴۰۷۰۰۰۰ و پیش شماره ۰۷۶ با کارشناسان شرکت مهندسی آب و برق کیش گفت‌و‌گو کنند.