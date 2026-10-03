افتتاح دومین مرکز آموزش‌های نظامی و امدادی پویش جان‌فدا عصر امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ با حضور امیر سرتیپ دوم محمد علیان‌نژادی، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان هفت‌تیر تهران افتتاح شد.

عکاس : امیرمهدی حیدر