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افتتاح دومین مرکز آموزش‌های نظامی و امدادی پویش جان‌فدا

افتتاح دومین مرکز آموزش‌های نظامی و امدادی پویش جان‌فدا عصر امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ با حضور امیر سرتیپ دوم محمد علیان‌نژادی، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان هفت‌تیر تهران افتتاح شد.
عکاس :امیرمهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ - ۲۰:۲۷
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برچسب ها: جان فدا ، تهران
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