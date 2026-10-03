به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مدیرکل پست استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» گفت: شرکت ملی پست به عنوان یک مجموعه دولتی و حاکمیتی، وظیفه دارد خدمات مربوط به قبول و توزیع مرسولات را با کیفیت مناسب به مردم ارائه کند به همین منظور و برای دسترسی مردم به خدمات پستی ، هفت ناحیه پستی در کرج راه اندازی شده است.

وی گفت: در نواحی پستی علاوه بر خدمات توزیع، امکان قبول مرسولات نیز وجود دارد و توسعه این مراکز باعث می‌شود مردم برای دریافت خدمات پستی، مسافت کمتری را طی کنند.

پیشقدم درباره نحوه تحویل مرسولات در صورت نبودن گیرنده در منزل هم گفت: با توجه به شرایط استان البرز و اشتغال بخشی از شهروندان در تهران و نبودن افراد در منزل ، مأمور توزیع اطلاعیه لازم را صادر می‌کند و برای هماهنگی بهتر، با گیرنده تماس می‌گیرد تا در زمان مناسب دیگری مرسوله تحویل شود.

وی افزود: امکان دریافت مرسوله از نزدیک‌ترین باجه یا ناحیه پستی نیز فراهم است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به واحد مربوط، مرسوله خود را دریافت کنند.

وی درباره مدت نگهداری مرسولات نیز گفت: به طور معمول مرسولات پستی به مدت یک هفته در واحد پستی نگهداری می‌شوند، اما مدت نگهداری مرسولات قراردادی مانند کارت خودرو، اسناد و مدارک مالکیت، بر اساس نوع قرارداد متفاوت است و ممکن است تا یک ماه یا حتی سه ماه ادامه داشته باشد.