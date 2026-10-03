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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول از کشف پیکر جوان ۲۱ ساله اهوازی که روز گذشته در حوالی پل سردار سلیمانی، در رودخانه دز غرق شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحسین معظمفر گفت: این جوان در حوالی ساعت ۱۷ روز جمعه (دهم مهر) در ضلع غربی پل سردار سلیمانی، در رودخانه دز غرق شد و پس از اعلام حادثه، تیمهای امداد و نجات و غواصی سازمان آتشنشانی دزفول به محل اعزام شدند و پس از عملیات گشتزنی و جستوجو به دلیل تاریکی هوا و هماهنگیهای لازم جهت پایین آورد سطح آب، ادامه عملیات به روز بعد موکول شد
وی افزود: صبح امروز با انجام هماهنگیهای لازم برای کاهش سطح آب، تیم غواصی سازمان عملیات جستوجو و غواصی را آغاز کرد که پس از دو ساعت تلاش، سر انجام پیکر این جوان در پایین دست پل ساسانی توسط اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی دزفول کشف و از رودخانه خارج گردید.