به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحسین معظم‌فر گفت: این جوان در حوالی ساعت ۱۷ روز جمعه (دهم مهر) در ضلع غربی پل سردار سلیمانی، در رودخانه دز غرق شد و پس از اعلام حادثه، تیم‌های امداد و نجات و غواصی سازمان آتش‌نشانی دزفول به محل اعزام شدند و پس از عملیات گشت‌زنی و جست‌و‌جو به دلیل تاریکی هوا و هماهنگی‌های لازم جهت پایین آورد سطح آب، ادامه عملیات به روز بعد موکول شد

وی افزود: صبح امروز با انجام هماهنگی‌های لازم برای کاهش سطح آب، تیم غواصی سازمان عملیات جست‌و‌جو و غواصی را آغاز کرد که پس از دو ساعت تلاش، سر انجام پیکر این جوان در پایین دست پل ساسانی توسط اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی دزفول کشف و از رودخانه خارج گردید.