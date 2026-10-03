به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، نام “صدرا بهرامی” دانش‌آموز سخت‌کوش قزوینی در میان برترین‌های کشور خوش درخشید. این نخبه جوان با تکیه بر تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند، موفق شد رتبه نهم گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی را از آن خود کند تا بار دیگر استعداد و توانمندی دانش‌آموزان این استان را به اثبات برساند.

صدرا بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از مسیر پرفراز و نشیب موفقیت خود گفت.