به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخش آقایان و رده سنی کمتر از ۱۹ سال، مهرشاد اسکندری نیا از اهواز مقام نخست را کسب کرد، محمدرضا شیرانی از آبادان دوم شد و دانیال عبیدی و شهراد رضوانی، هر دو از آبادان، به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. در رده سنی آزاد آقایان نیز محمدسام اکبری مقام اول، یاشار محمدیان مقام دوم و مجتبی توکلی مقام سوم را به دست آوردند.

در بخش بانوان و رده سنی آزاد، ملیکا پورنریمان مقام نخست را کسب کرد، سایه اکبری در جایگاه دوم قرار گرفت و آیلار محمدیان و لیلا نصیری به صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند. همچنین در رده سنی نونهالان دختر، مبینا خادم‌منش مقام اول، فاطمه صناعی مقام دوم و مهرسانا اسکندری نیا و مه‌یاس رحیمی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند. هانا آران نیز مقام اول جدول پلیت این رده را به دست آورد.

این مسابقات در راستای توسعه فعالیت‌های قهرمانی اسکواش در استان خوزستان و شناسایی و پرورش استعداد‌های این رشته ورزشی برگزار شد.