مدیرکل صداوسیمای لرستان به همراه مسئولان جهاد کشاورزی استان در قالب کاروان روایت پیشرفت از مجمع کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته در شهرستان چگنی بازدید کردند.

بازدید کاروان راویان پیشرفت صداوسیمای لرستان و مسئولان جهاد کشاورزی از مجتمع کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته استان

بازدید کاروان راویان پیشرفت صداوسیمای لرستان و مسئولان جهاد کشاورزی از مجتمع کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل و مدیران صدا وسیمای لرستان در قالب کاروان روایت پیشرفت برای آشنایی با ظرفیت های مجمع کشت و صنعت لرستان و برنامه سازی در این حوزه از بخش های مختلف کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته در شهرستان چگنی بازدید کردند

مدیرکل صداوسیمای لرستان گفت: وظیفه ما در رسانه، بازنمایی نقاط قوت، هم‌افزایی مسئولان و بخش خصوصی است که موجب اشتغال‌زایی و به سرانجام رسیدن طرح‌های صنعتی در استان شده است.

مهندس حامد فاتحی در بازدید از یکی از مجموعه‌های موفق بخش خصوصی استان که به همراه مدیرکل جهاد کشاورزی و فرماندار انجام شد، افزود: امروز توفیق دست داد از یکی از مجموعه‌های موفق بخش خصوصی در استان بازدید داشته باشیم.

مدیرکل صداوسیمای لرستان با اشاره به ظرفیت‌های مختلف استان گفت: اینجا ما هم در حوزه ی گردشگری و هم در حوزه کشاورزی و در آینده نزدیک در حوزه صنعت، اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

فاتحی ببان کرد: برای پیشرفت استان، وظیفه ما شتاب‌دهی به پیشرفت و بازنمایی همین نقاط قوت است.

وی گفت: در این بازدید که به‌همراه کارکنان حوزه‌های مختلف سیما، صدا، خبر و فضای مجازی انجام‌ شد برای آشنایی گروه‌های برنامه‌ساز با فضای پیش رو است تا بتوانند این روایت‌ها را خیلی حرفه‌ای به سمع و نظر مردم و حتی در سطح کشور بازنمایی کنند.

مدیرکل صداوسیمای لرستان افزود: باید مردم را با ظرفیت‌های ویژه ی این مجموعه‌ها آشنا کنیم؛ این اقدام می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران دیگر باشد، استان لرستان سرشار از منابع متنوع و یک اقلیم بسیار خاص است.

فاتحی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد باشیم امثال این مجموعه‌های موفق، گسترش بیشتری در استان لرستان داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم در بازدید از کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته در شهرستان چگنی گفت: مجتمع کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته در سه حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری فعال است.

نامدار صیادی افزود: این یک ظرفیت بوده که سال‌های سال تعطیل و راکد بوده و اکنون در مساحت هزار و ۸۰۰ هکتار، به‌ویژه در حوزه گردشگری، به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: به‌خصوص در حوزه گلخانه‌ها، در اصل باید بگوییم کشاورزی بهره‌ور، دانش‌بنیان و تولید پایدار به فعلیت رسیده است؛ شعاری که وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی دنبال کرده است.

صیادی با اشاره به ساخت گلخانه در این مجموعه افزود: ۳۱ هکتار گلخانه در اینجا به‌صورت یکجا توسط سرمایه‌گذار ایجاد شده که بخشی از آن به تولید گوجه و بخشی هم به تولید فلفل دلمه‌ای اختصاص دارد و این محصولات به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی مهم‌ترین موضوع در کشت گلخانه‌ای را تولید در واحد سطح عنوان کرد و گفت: نسبت به فضای بیرون، در فضای بسته و کنترل‌شده گلخانه‌ای، تولید در واحد سطح ۱۰ برابر و میزان آب مصرفی به یک‌دهم میزان مصرف آب در فضای بیرون است و این مهم‌ترین ماهیت کار فضای گلخانه‌ای است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ببان کرد: توسعه گلخانه‌ها جزو استراتژی و تأکید مسؤلان استان است و علاوه بر این، در سایر نقاط استان هم گلخانه‌ها را به‌عنوان یک اولویت پیگیری می‌کنیم.

صیادی با بیان اینکه ۲۴۹ مجوز به مساحت ۱۰۶ هکتار صادر شده که زیر ۲۰ درصد پیشرفت کاری دارند، افزود:.علاوه بر این، ۱۱۲ مجوز هم صادر شده که پیشرفت کاری آنها بین ۲۰ تا ۹۵ درصد است.

وی گفت: برای استفاده از منابع پایه‌مان، مثل آب و خاک، تأکید ما بر توسعه و کشت‌های گلخانه‌ای است.