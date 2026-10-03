جودو ایران پس از هفت به رقابت‌های قهرمانی جهان برگشت و الیاس پرهیزگار نماینده کشورمان در این مسابقات حریفانش را شناخت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جودو قهرمانی جهان ۱۲ تا ۱۸ مهرماه در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود و حضور ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان پس از هفت سال دوری رقم خورده است.

الیاس پرهیزگار به عنوان تنها نماینده کشورمان در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم به روی تاتامی می‌رود. در این وزن و در نیم‌گروهی که پرهیزگار حضور دارد، نفر نخست رده بندی جهانی نیز دیده می‌شود.

مراسم قرعه‌کشی این دوره از مسابقات شنبه ۱۱ مهر برگزار شد و پرهیزگار حریفان خود را شناخت. او در روز چهارم مسابقات، مبارزه خواهد کرد.

پرهیزگار در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده دیدار جودوکاهای مغولستان و اسلوونی می رود.

پرهیزگار در فاصله کوتاهی پس از حضور در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا در رقابت‌های جهانی جودو حاضر می‌شود. پرهیزگار ۹ مهرماه در بازی‌های آسیایی تا دیدار رده‌بندی پیش رفت، اما با یک نادآوری از رسیدن به مدال برنز بازماند.

در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان۹۳ کشور با ۶۲۲ ورزشکار حضور دارند که در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم ۴۸ جودوکا برای کسب عنوان قهرمانی جهان رقابت می‌کنند.

رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو ایران نیز در این مسابقات هدایت الیاس پرهیزگار را بر عهده دارد.