به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان گفت: با افزایش تقاضای شهروندان برای خرید خودرو، برخی افراد سودجو با انتشار آگهی‌های جعلی تحت عنوان «فروش اقساطی خودرو با شرایط ویژه و تحویل فوری» تلاش می‌کنند اعتماد متقاضیان را جلب کنند.

سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر افزود: کلاهبرداران با ارائه قیمت‌های غیرواقعی و شرایط وسوسه‌انگیز، متقاضیان را به پرداخت مبالغی با عناوینی همچون پیش‌پرداخت، هزینه ثبت‌نام، کارمزد یا رزرو خودرو ترغیب کرده و پس از دریافت وجه، پاسخ‌گویی را متوقف می‌کنند.

وی از شهروندان خواست پیش از معامله، هویت فروشنده، مدارک خودرو و قرارداد را به‌دقت بررسی و از پرداخت وجه صرفاً بر اساس تصاویر و وعده‌های مطرح‌شده در فضای مجازی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت : شهروندان در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک یا بروز کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir و شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.