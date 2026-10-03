مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌شرقی از تامین و توزیع بیش از ۲ هزار تن کود شیمیایی اوره از محل سهمیه اختصاصی تعاون روستایی استان در شهریور ماه خبر داد و گفت: روند تامین کود مورد نیاز کشاورزان در ماه‌های آبان و آذر نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر منیری اظهار کرد:بیش از ۲ هزار تن کود شیمیایی اوره علاوه بر سهمیه‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌ صورت مستقیم از پتروشیمی کرمانشاه تامین و از طریق شبکه تعاون روستایی در اختیار کشاورزان آذربایجان‌شرقی قرار گرفت.

وی افزود: آذربایجان‌شرقی با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه تعاون روستایی، از استان‌های پیشرو در تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی است و روند تامین کود مورد نیاز کشاورزان در ماه‌های آبان و آذر نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌شرقی با قدردانی از تلاش‌های اتحادیه تعاون روستایی استان گفت: این اتحادیه در تامین، جذب و توزیع کود نقش موثری داشته و از همکاری و تلاش مجموعه این اتحادیه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تامین به‌موقع نهاده‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان و استمرار تولید محصولات کشاورزی در استان دنبال می‌شود.