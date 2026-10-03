مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: عملیات شست و شوی حدود هزار و ۲۰۰ کیلومتر از خطوط فشار متوسط ۱۱ و ۳۳ کیلوولت در این کلانشهر با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش احتمال بروز حوادث ناشی از آلودگی تجهیزات و افزایش آمادگی برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان، وجود ریزگردها و تجمع آلاینده‌های محیطی بر سطح تجهیزات شبکه برق، اجرای عملیات شست‌ و شوی پیشگیرانه پیش از آغاز فصل بارندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش موثری در کاهش احتمال بروز اتصالی و اختلال در برق‌رسانی دارد.

وی افزود: آلودگی سطح مقره‌ها و تجهیزات برقی، به‌ویژه در شرایط رطوبت و بارندگی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلال در عملکرد شبکه شود؛ ازاین‌رو، پاک‌سازی تجهیزات و آماده‌سازی شبکه برای شرایط جوی پیش‌رو در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

فراتی با اشاره به اجرای این عملیات توسط گروه‌های تخصصی تعمیرات و نگهداری شبکه فشار متوسط تصریح کرد: در جریان این طرح، تجهیزات برق‌دار با بهره‌گیری از خودروها و ماشین‌آلات تخصصی و با استفاده از آب مقطر با ضریب هدایت الکتریکی صفر شست‌ و شو داده شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز بیان کرد: در این مرحله از عملیات، شست‌ و شوی حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر از خطوط فشار متوسط ۱۱ و ۳۳ کیلوولت و تجهیزات مستقر در ۵۰ نقطه از خروجی پست‌های تغذیه‌کننده برق در سطح کلان‌شهر اهواز، شامل مقره‌ها، فیدرها و کلیدهای خروجی، انجام شد.

فراتی می‌گوید: این عملیات با مشارکت هشت گروه عملیاتی مجهز به ماشین‌آلات تخصصی و بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرایی انجام شد و اکنون با اتمام آن، گام مهمی در راستای آماده‌سازی شبکه توزیع برق اهواز برای فصل بارندگی برداشته شده است.

وی تاکید کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر تجهیزات و آمادگی گروه‌های عملیاتی از اولویت‌های این شرکت برای حفظ پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌های ناشی از حوادث قابل پیشگیری و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان است.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از تدوین برنامه‌های استراتژیک برای مقابله با پیامدهای حساس پدیده «ال‌نینو» و احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در نیمه دوم سال جاری خبر داده بود.

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اواسط مردادماه امسال بر اساس الگوهای هواشناسی، شدت ال‌نینوی پیش بینی شده امسال را کم‌سابقه دانست و تاکید کرد: شاخص‌های اقلیمی از احتمال بارش‌های نرمال تا فراتر از نرمال در نیمه دوم پاییز حکایت دارد، هرچند برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید منتظر تکمیل داده‌های کوتاه‌مدت بود.