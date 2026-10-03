رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اعلام نتایج کنکور و قرار گرفتن حدود ۷۵ هزار داوطلب در فرآیند ارزیابی شایستگی، از طراحی و استانداردسازی علمی این فرآیند و آموزش و توانمندسازی ارزیابان در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرزاد حمیدی؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از هدایت مقام عالی وزارت و همکاری مجموعه آموزش و پرورش در آغاز آرام سال تحصیلی، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز سال تحصیلی جدید را با آرامش آغاز کردند و برگزاری جلسات مستمر و اتاق وضعیت، نقش مؤثری در مدیریت این فرآیند داشت.

وی گفت: تمرکز اصلی دانشگاه فرهنگیان در دوره جدید بر ارتقای کیفیت فرآیند‌ها و کیفیت خروجی‌ها خواهد بود و تلاش می‌کنیم پاسخگوی اعتماد صورت‌گرفته باشیم.

طراحی علمی و استانداردسازی فرآیند ارزیابی شایستگی

حمیدی با اشاره به اعلام نتایج کنکور سراسری، گفت: حدود ۷۵ هزار نفر در سراسر کشور در انتظار ارزیابی شایستگی هستند و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای این فرآیند، طراحی علمی و استانداردسازی فرآیند ارزیابی را انجام داده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: آموزش‌های لازم به‌صورت متمرکز انجام شده و فرآیند آموزش و توانمندسازی ارزیابان در استان‌های مختلف نیز در حال اجراست تا ارزیابی داوطلبان با هماهنگی و استاندارد واحد انجام شود.

وی از هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برای یکپارچه‌سازی فرآیند مالی خبر داد و گفت: تلاش شده است هزینه‌های مربوط به این فرآیند از یک محل و به‌صورت متمرکز انجام شود.

راه‌اندازی سامانه پایش لحظه‌ای ارزیابی شایستگی

حمیدی با اشاره به راه‌اندازی سامانه پایش لحظه‌ای ارزیابی شایستگی معلمان، اظهار کرد: با استفاده از این سامانه، امکان پایش فرآیند ارزیابی در استان‌ها به‌صورت لحظه‌ای فراهم شده است تا دانشگاه بتواند در جریان اجرای فرآیند، وضعیت استان‌ها را رصد و در صورت نیاز مداخلات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به فرصت محدود باقی‌مانده برای آغاز فرآیند ارزیابی، گفت: تنها یک هفته برای انجام هماهنگی‌ها و آماده‌سازی‌های نهایی فرصت داریم و لازم است همه ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در این مدت به کار گرفته شود.

ضرورت ارزیابی آمادگی استان‌ها پیش از آغاز فرآیند

رئیس دانشگاه فرهنگیان خواستار برگزاری جلسه هماهنگی با معاونان و مدیران استان‌های معین شد و گفت: این فرآیند یک کار مشترک میان وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان است و برای اجرای موفق آن باید دو ساختار در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: لازم است آمادگی استان‌ها در حوزه‌های ساختاری، مالی، نیروی انسانی، آموزش ارزیابان، سامانه و فناوری، پذیرش و هدایت داوطلبان بررسی شود.

حمیدی تأکید کرد: اداره‌کل آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در هر استان باید به‌عنوان نقطه اتصال این فرآیند عمل کنند و ارزیابی میدانی و حضوری از میزان آمادگی استان‌ها انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت و حساسیت فرآیند ارزیابی شایستگی، خواستار حضور مجدد مسئولان دانشگاه در استان‌ها برای بررسی میدانی آمادگی‌ها شد و گفت: این فرآیند به‌ویژه در سال جاری، کاری بسیار مهم و حساس است و باید با حداکثر هماهنگی و دقت اجرا شود.