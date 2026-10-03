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مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان جم با حضور حضور نایبرئیس مجلس به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در آیینی با حضور نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس، معاون وزیر آموزش و پرورش، فرماندار شهرستان جم و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان جم به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام آموزشی از اولویتهای استان است و بویژه طرحهایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد برخوردارند در اولویت تکمیل قرار دارند.
ارسلان زارع افزود: در سال جاری، علاوه بر تکمیل طرحهای آموزشی در شهرستانهای مختلف استان، در زمینه افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی کلاسهای درس نیز برنامهریزی خوبی صورت گرفته است.
وی یادآور شد: عدالت آموزشی از اولویتهای دولت چهاردهم و رئیسجمهور است و این رویکرد در استان بوشهر نیز با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز بیان کرد: امروز دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی با زیربنای ۵۶۰ مترمربع در روستای پشتو بخش ریز جم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ابراهیم احمدی افزود: استاندار بوشهر با جدیت بر نحوه اجرای طرحهای آموزشی نظارت دارد و شاهد پیشرفت قابل توجهی در تکمیل پروژههای آموزشی هستیم.