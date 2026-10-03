به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در آیینی با حضور نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس، معاون وزیر آموزش و پرورش، فرماندار شهرستان جم و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان جم به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی از اولویت‌های استان است و بویژه طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد برخوردارند در اولویت تکمیل قرار دارند.

ارسلان زارع افزود: در سال جاری، علاوه بر تکمیل طرح‌های آموزشی در شهرستان‌های مختلف استان، در زمینه افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی کلاس‌های درس نیز برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور است و این رویکرد در استان بوشهر نیز با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز بیان کرد: امروز دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی با زیربنای ۵۶۰ مترمربع در روستای پشتو بخش ریز جم مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ابراهیم احمدی افزود: استاندار بوشهر با جدیت بر نحوه اجرای طرح‌های آموزشی نظارت دارد و شاهد پیشرفت قابل توجهی در تکمیل پروژه‌های آموزشی هستیم.