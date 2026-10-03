مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: متولی پارک لاله دزفول به زودی مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح‌الله ابوعلی در جریان بازدید از طرح‌های منابع طبیعی دزفول بیان کرد: ساماندهی پارک لاله یکی از مطالبات مهم مردم این شهرستان در حوزه منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: ساماندهی این پارک به عنوان یک مکان تفریحی و تفرجگاه مردم در تعطیلات به صورت مستمر توسط مسوولان پیگیری شده است و به زودی مسائل زیرساختی و بیولوژیکی آن بازسازی می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان ضمن بازدید از پیست اسب‌دوانی دزفول نیز گفت: پیست اسب‌دوانی دزفول از ۲ دهه پیش مشکلاتی دارد که با پیگیری جدی نماینده و فرماندار امروز بازدید شد.

ابوعلی با اشاره به اینکه نگاه توسعه‌محوری نسبت به این صنعت و ورزش وجود دارد و دزفول می‌تواند به قطب اسب‌سواری کشور تبدیل شود، گفت: تصمیمات خوبی در این خصوص گرفته شده است و بزودی اصلاح هندسی پیست اسب‌دوانی با موافقت سازمان منابع طبیعی کشور گرفته می‌شود تا شاهد رونق این صنعت ارزشمند و شروع مسابقات ملی و بین المللی در دزفول باشیم.