به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور تیم پارس جنوبی بوشهر در زمین دهکده گردشگردی بوشهر میزبان ملوان بندر انزلی بود که این دیدار در وقت معمول بازی به تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در وقت اضافه تیم پارس جنوبی با تک گل نصرالله شاهمرادی به پیروزی رسید و ۲ امتیاز این دیدار را کسب کرد.

پارسی‌ها با ۲۱ امتیاز به‌عنوان تیم نخست صعودشان را به مرحله نهایی این رقابت‌ها که با حضور ۴ تیم برگزار خواهد شد قطعی کردند.

مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی با حضور تیم‌های پارس جنوبی بوشهر، مقاومت گلسا پوش یزد، فولاد هرمزگان و چادر ملو اردکان، ۶ تا ۸ آبان امسال در تهران برگزار خواهد شد.