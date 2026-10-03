به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌اصغر خدامرادمنگری اظهار کرد: عملیات بهینه سازی پست برق ۴۰۰ کیلووات شمال‌غرب اهواز باتوجه به فرسودگی و قدمت تاسیسات ساختمانی پست‌های تحت پوشش شرکت و در قالب پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه در سال ۱۴۰۵ اجرا و به سرانجام رسید.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل برچیدن درپوش‌های بتنی قدیمی، نگهداری کابل‌ها در حالت برقدار، تخریب حدود ۶۵۰ متر طول دیواره کانال بتنی، جمع‌آوری سینی کابل‌ها، مهار کابل‌های درهم‌تنیده، احداث کانال کابل و زهکش، دسته‌بندی کابل‌ها و نصب سینی کابل جدید، تهیه و نصب درپوش‌های کامپوزیت، احداث ۲ دهانه پل بتنی، محوطه‌سازی و شن‌ریزی بود.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به شرایط دشوار اجرای این طرح گفت: این عملیات در حالت برقدار و با سختی فراوان انجام شد و طی آن کانال کابل‌های فوق‌بحرانی این پست حیاتی که به دلیل ریزش دیواره‌ها احتمال سقوط بر روی کابل‌ها و بروز خاموشی در شبکه وجود داشت، بازسازی شد.

خدامرادمنگری تصریح کرد: با اجرای این طرح، خطر سقوط احتمالی کانال بتنی بر روی کابل‌ها برطرف و زمینه برای ارتقای پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده فراهم شد.

وی با قدردانی از مردم برای همدلی با صنعت برق و کاهش مصرف برق در تابستان، بر تداوم این مسیر و نهادیه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تاکید کرد.

پیش از این نیز شرکت برق منطقه ای خوزستان از آغاز عملیات اجرایی فاز اول پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت بخش شعیبیه شهرستان شوشتر با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و اعتباری بالغ بر ۵۳۵ میلیارد تومان خبر داده بود.