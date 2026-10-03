رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، از وقوع تصادف دو دستگاه خودرو در محور کرج–چالوس و انتقال 5 مصدوم به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، دکتر مهدوی افزود: پس از دریافت گزارشی از تصادف دو دستگاه خودرو در جاده کرج–جاده چالوس که منجر به مصدومیت ۵ نفر شده است، بلافاصله ماموران اورژانس با دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس البرز گفت: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط اورژانس ، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل گردیدند.

دکتر مهدوی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت غیرمجاز در محورهای کوهستانی و پرتردد، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری تردد کنند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.