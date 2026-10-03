آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری برگزار شد، در این آئین قاسم رفیعی به‌عنوان سرپرست این اداره‌کل معرفی و از زحمات سعید فلاح در طول دوره مدیریت تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس کل دادگستری استان گفت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی، جنایتکار است و در دورانی خود را کدخدا و ابر قدرت می‌دانست و برخی نیز بر این باور بودند که آمریکا ابرقدرت جهان است، اما این کشور در مقابل سد پولادین و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران به استیصال افتاد.

حسینی افزود: در گذشته اگر یکی از ناو‌های آمریکایی و صهیونیستی به سمت خاورمیانه حرکت می‌کرد، بسیاری از دولت‌ها دچار وحشت می‌شدند، بعد از گذشت یک سال شاهد بودیم که این ناو‌های جنگی، نیرو‌های مسلح و تجهیزات روز نظامی نتوانستند دشمنان جمهوری اسلامی را به اهداف خود برسانند.

وی با بیان اینکه دشمن به روش‌های مختلف از جمله تحریم، محاصره اقتصادی، تحریک برخی گروهک‌ها و جریانات معاند در کشور به دنبال ایجاد ناامنی و ایجاد نارضایتی برای رسیدن به برخی اهداف خود است، گفت: بنابراین بعد از پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی در بیش از یک سال اخیر، مردم به معنای واقعی حضور خود را نشان دادند و همچنان نیز پای کار هستند، مسئولان در قبال این مردم وظیفه خطیری بر عهده دارند و وظیفه آنان سنگین‌تر می‌شود، نباید به گونه‌ای عمل کنیم که مدیون خون شهیدان و مردم در صحنه شویم.

سرپرست جدید اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری هم با اشاره به اینکه این مجموعه با نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلفی ارتباط دارد، گفت: قطعا این تعامل تداوم خواهد داشت، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، کسبه و بازاریان، تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از جمله مجموعه‌هایی هستند که با تعزیرات حکومتی ارتباط دارند، باید تلاش کنیم برای کاهش پرونده‌های تخلف در این حوزه، سطح آموزش‌ها را بالا ببریم.

رفیعی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی و صنفی جلوگیری می‌کند، گفت: اکثر پرونده‌های مطرح شده در تعزیرات حکومتی عمدتا بر اساس ناآگاهی شکل می‌گیرد، قطعا افزایش آگاهی رویکرد جدید این مجموعه در چهارمحال و بختیاری است.

رفیعی بیان کرد: امیدواریم با حمایت‌های قانونی از صنوف و بازاریان بتوانیم در راستای تحقق شعار سال گام برداریم، رونق تولید باید در اولویت باشد.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه در صورت کشف تخلف از متخلفان اقتصادی، برخورد‌ها سلبی خواهد بود، عنوان کرد: افرادی درصدد چند نرخی کردن کالا‌ها و اختلال در بازار هستند، قطعا برخورد بازدارنده با آنان صورت خواهد گرفت و جلوی تخلفات اقتصادی خواهیم ایستاد.