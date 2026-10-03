به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر قدرت‌نمایی با سلاح گرم، عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط فردی در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با تحقیقات و اقدامات پلیسی، متهم سابقه‌دار این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به اینکه متهم ۲۵ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، ارعاب و هنجارشکنی که موجب برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.