با کاهش موقت ناپایداری‌های جوی در کردستان تا بعدازظهر دوشنبه، وزش باد پدیده غالب استان خواهد بود؛ اما از دوشنبه بعدازظهر سامانه بارشی جدید وارد منطقه می‌شود و تا اواخر روز چهارشنبه بیشتر نقاط استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازگشت سامانه بارشی به کردستان از دوشنبه؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

بازگشت سامانه بارشی به کردستان از دوشنبه؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، ناپایداری‌های جوی در کردستان طی روز‌های پیش‌رو به‌طور موقت کاهش می‌یابد و تا بعدازظهر دوشنبه، وزش باد مهم‌ترین پدیده جوی در استان خواهد بود.

از بعدازظهر دوشنبه، سامانه بارشی جدیدی وارد کردستان می‌شود و فعالیت آن تا اواخر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

این سامانه بیشتر نقاط استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامد آن، رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، شهروندان و به‌ویژه مسافران و طبیعت‌گردان باید در زمان فعالیت سامانه بارشی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور در مناطق مستعد خطر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.