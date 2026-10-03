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با کاهش موقت ناپایداریهای جوی در کردستان تا بعدازظهر دوشنبه، وزش باد پدیده غالب استان خواهد بود؛ اما از دوشنبه بعدازظهر سامانه بارشی جدید وارد منطقه میشود و تا اواخر روز چهارشنبه بیشتر نقاط استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس پیشبینی هواشناسی، ناپایداریهای جوی در کردستان طی روزهای پیشرو بهطور موقت کاهش مییابد و تا بعدازظهر دوشنبه، وزش باد مهمترین پدیده جوی در استان خواهد بود.
از بعدازظهر دوشنبه، سامانه بارشی جدیدی وارد کردستان میشود و فعالیت آن تا اواخر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
این سامانه بیشتر نقاط استان را تحت تأثیر قرار میدهد و پیامد آن، رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق و در برخی ساعات وزش باد شدید پیشبینی شده است.
با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، شهروندان و بهویژه مسافران و طبیعتگردان باید در زمان فعالیت سامانه بارشی، توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و از حضور در مناطق مستعد خطر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.