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جشنواره شنای رده سنی زیر ۱۰ سال استان خوزستان با حضور پرشور شناگران، در مجموعه ورزشی ایثار کیانشهر اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیأت ورزشهای آبی استان خوزستان گفت: این جشنواره با هدف توسعه و ترویج ورزش شنا در ردههای پایه، افزایش تجربه مسابقهای، ایجاد انگیزه و شناسایی استعدادهای برتر برگزار شده است.
پژمان بارون زاده بهبهانی افزود: در این رقابتها، ۳۹۵ شناگر زیر ۱۰ سال در دو بخش پسران و دختران حضور داشتند و تواناییهای خود را در فضایی پرنشاط و ورزشی به نمایش گذاشتند.