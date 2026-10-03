به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیأت ورزش‌های آبی استان خوزستان گفت: این جشنواره با هدف توسعه و ترویج ورزش شنا در رده‌های پایه، افزایش تجربه مسابقه‌ای، ایجاد انگیزه و شناسایی استعداد‌های برتر برگزار شده است.

پژمان بارون زاده بهبهانی افزود: در این رقابت‌ها، ۳۹۵ شناگر زیر ۱۰ سال در دو بخش پسران و دختران حضور داشتند و توانایی‌های خود را در فضایی پرنشاط و ورزشی به نمایش گذاشتند.