از مجموع مطالبات گندمکاران کردستانی بابت خرید تضمینی گندم، تاکنون بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است؛ در همین حال، مجموع خرید تضمینی گندم استان به ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن رسیده و پیگیری‌ها برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تاکنون ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان کردستانی خریداری شده و روند پرداخت مطالبات گندمکاران نیز در حال انجام است.

بر اساس آخرین آمار، تاکنون بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است و پیگیری‌ها برای تأمین منابع مالی و پرداخت باقی‌مانده مطالبات ادامه دارد.

ارزش گندم خریداری‌شده از کشاورزان کردستانی، با احتساب جایزه تحویل، بیش از ۳۳۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی تولید گندم در بخش کشاورزی استان است.

در میان شهرستان‌های کردستان، بیجار با بیش از ۱۳۵ هزار تن بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص داده است.

پس از بیجار، دیواندره با ۱۳۳ هزار و ۶۲۵ تن، سقز با ۱۱۷ هزار و ۴۲۷ تن و قروه با ۱۱۱ هزار و ۱۱۹ تن در رتبه‌های بعدی خرید تضمینی گندم قرار دارند.

با توجه به سهم قابل توجه گندم در اقتصاد کشاورزی کردستان، تسریع در تأمین منابع و پرداخت کامل مطالبات می‌تواند نقش مهمی در تأمین نقدینگی گندمکاران و برنامه‌ریزی آنان برای کشت سال آینده داشته باشد.