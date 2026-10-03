

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور حامد جعفری، دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فرزانه کلاهدوزان و علی صالحی، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، جمعی از مدیران شهری و جشنواره و همچنین تعدادی از اصحاب رسانه تهران و اصفهان برگزار شد.

در آغاز این آیین، حامد جعفری با حضور در گلزار شهدای اصفهان و قرائت فاتحه، به مقام شهدای این شهر ادای احترام کرد.

در ادامه، یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و همچنین شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد.

گروه سرود دختران حاج‌قاسم نیز در این مراسم با اجرای قطعاتی، برنامه خود را به ایران و شهدای گرانقدر تقدیم کردند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و سینمایی در اصفهان برگزار می‌شود.

در بخش دیگر این مراسم حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، فرزانه کلاهدوزان عضو شورای شهر، علی صالحی عضو شورای شهر، مصطفی نباتی‌نژاد، مسعود نیک‌بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، بر روی صحنه حاضر شدند و از خانواده شهیدان سید مصطفی طباطبایی، جعفر اقاپور، مهدی نصر اصفهانی، سرهنگ معین حیدری و مهدی بکایی، زمانی و فکاری تجلیل به عمل آمد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از یازدهم تا شانزدهم مهر در اصفهان برگزار می‌شود و نمایش عمومی آثار آن از دوازدهم تا پانزدهم مهر در پنج نقطه شهر ادامه خواهد داشت.

هزار و ۷۰۰ داور و خبرنگار نوجوان در فرایند ارزیابی آثار و پوشش رسانه‌ای جشنواره مشارکت دارند که این حضور، بخش مهمی از مشارکت نوجوانان در این رویداد فرهنگی را شکل می‌دهد.



