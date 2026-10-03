در نشستی مشترک، رئیس و برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) طرح‌های توسع‌های این حرم مطهر و طرح «شاهچراغ» را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام والمسلمینکلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، در این نشست گفت: «مصوب شد برای، ساخت زائر سرا، صحن محمدی حرم مطهر و همچنین موزه قرآنی، اعتباراتی اختصاص یابد.»

وی افزود: «با ساخت و توسعه این طرحها، شرایط برای زیارت زائران تسهیل میشود. استاندار فارس، نیز در این نشست گفت: «طرح‌های توسع‌های را با اولویت در دستور کار قرار خواهیم داد.»

آقای امیری تأکید کرد: باید طرح توسعه به صورت شفاف ارائه شود تا هم قابل پیگیری و هم قابل رصد باشد.

استاندار فارس افزود: «این طرح‌ها را هر شش ماه با حضور مشترک دستگاه‌های اجرایی و مجمع نمایندگان پیگیری میکنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: «مقرر شد اعتبار مشخص شده از سوی نمایندگان استان برای طرح‌های حرم و طرح اختصاص یابد.

غلامرضا توکل افزود: مصوب شد تا از اعتبارات در اختیار نمایندگان، برای طرح‌های توسعه مشخص شده استفاده شود.

در این نشست، برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان فارس نیز به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص چگونگی جذب اعتبارات برای توسعه حرم مطهر پرداختند.