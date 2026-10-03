جانشین رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: مهمترین شگرد کلاهبرداران در فضای مجازی ارسال لینک‌ های آلوده با عناوین مختلف و ترغیب کاربران به ورود این پیام ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، سرهنگ قربانی با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به افزایش شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی گفت: این لینک‌ها ممکن است با موضوعاتی مانند ابلاغیه قضایی، شکایت، ارسال عکس، ثبت‌نام مدارس یا به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی برای شهروندان ارسال شوند و در صورت کلیک، بدافزار روی تلفن همراه نصب شود.

وی افزود: شهروندانتا حد امکان روی لینک‌هایی که از طریق پیامک یا پیام‌رسان‌ها برای آنها ارسال می‌شود ورود نکنند و برای بررسی موضوعات مهم، مستقیماً وارد سامانه رسمی مربوطه شوند.

جانشین رئیس پلیس فتا استان البرز ادامه داد: برخی بدافزارها علاوه بر دسترسی به اطلاعات تلفن همراه، امکان ارسال پیامک از گوشی آلوده را نیز پیدا می‌کنند و به همین دلیل ممکن است برای مخاطبان فرد قربانی نیز پیام‌های جعلی ارسال شود.

وی افزود: در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز از حساب، نخستین اقدام قطع اینترنت تلفن همراه و قرار دادن گوشی در حالت پرواز است و در صورت امکان باید برنامه یا بدافزار ناشناس نیز شناسایی و حذف شود.

سرهنگ قربانی گفت: فردی که تلفن همراهش آلوده شده است باید موضوع را به مخاطبان خود نیز اطلاع دهد تا به پیام‌ها یا لینک‌هایی که از طرف شماره او ارسال می‌شود، اعتماد نکنند.

وی با اشاره به اهمیت سرعت عمل در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی گفت: شهروندان در صورت گرفتار شدن در کلاهبرداری سایبری می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

جانشین رئیس پلیس فتا استان البرز خاطرنشان کرد: شهروندان استان البرز پس از تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ می‌توانند کد ۰۲۶ را وارد کنند تا به مرکز فوریت‌های سایبری استان البرز متصل شوند و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

وی در این گفت‌وگو زنده تلویزیونی ادامه داد: در صورتی که مقصد انتقال وجه مشخص باشد، پلیس فتا با هماهنگی‌های قضایی و بانکی، اقدامات لازم را برای تعلیق حساب مقصد و فراهم شدن فرصت پیگیری قانونی انجام می‌دهد.

سرهنگ قربانی همچنین از اجرای ششمین پویش سایبری با موضوع «خرید امن» خبر داد و گفت: این پویش از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه همزمان با هفته فراجا برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به کانال‌های پلیس فتا و «کلیک امن» در پیام‌رسان‌های مختلف، از محتوای آموزشی و برنامه‌های این پویش استفاده کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست با افزایش آگاهی و رعایت نکات امنیتی، از ارائه اطلاعات بانکی و شخصی به افراد ناشناس و کلیک روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند.