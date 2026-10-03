دانش‌آموزانی از قائمشهر، آمل و بابل با کسب رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۵، در جمع برترین‌های کشور قرار گرفتند.

درخشش مازندرانی‌ها در کنکور ۱۴۰۵ / رتبه‌های برتر ریاضی، تجربی و انسانی از قائم‌شهر، آمل و بابل

درخشش مازندرانی‌ها در کنکور ۱۴۰۵ / رتبه‌های برتر ریاضی، تجربی و انسانی از قائم‌شهر، آمل و بابل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با اعلام نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، نام دانش‌آموزان مازندرانی در صدر جدول رتبه‌های برتر گروه‌های مختلف آزمایشی دیده می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، اشکان کریمی از قائم‌شهر، امیرکیان رئیسی بهان از آمل و امیرحسین جعفری از بابل، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را کسب کردند.

همچنین نیلسا حیدریان از آمل و نوشیروان پور از قائم‌شهر، به ترتیب نفرات پنجم و دهم آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی امسال معرفی شدند.

گروه آزمایشی علوم انسانی نیز از دیگر گروه‌هایی بود که نام یک مازندرانی در لیست برترین‌هایش دیده شد. محمدحسین تقدیسی لاریجانی از قائم‌شهر، نفر چهارم این گروه اعلام شد.

گزارش از دیوارگر