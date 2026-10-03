معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفت: همزمان با آغاز فصل پاییز، با توجه به وقوع نخستین بارش‌های پاییزی و احتمال بروز مشکلات تنفسی ناشی از مواجهه با آن، مراقبت از گروه‌های پر خطر و نحوه پیشگیری و مدیریت شرایط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر فرهاد سلطانی با بیان اینکه بارش باران به خودی خود عامل بیماری‌زا نیست، اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل پاییز، با توجه به وقوع نخستین بارش‌های پاییزی و احتمال بروز مشکلات تنفسی ناشی از مواجهه با آن، مراقبت از گروه‌های پر خطر و نحوه پیشگیری و مدیریت شرایط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: باران نعمت الهی است و امیدواریم شاهد بارش‌های مناسب باشیم، اما با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان و افزایش آلودگی هوا در فصل‌های سرد سال، نخستین بارش می‌تواند موجب شسته شدن برخی آلاینده‌ها و ذرات معلق موجود در هوا و انتقال آن‌ها به سطح زمین شود و در برخی افراد، احتمال بروز یا تشدید علائم تنفسی را افزایش دهد.

دکتر سلطانی با اشاره به گروه‌های در معرض خطر تصریح کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن تنفسی، افراد دارای سابقه مصرف طولانی‌مدت دخانیات، بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)، کودکان به‌ویژه کودکان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند آسم و سالمندان، از جمله گروه‌هایی هستند که باید در مواجهه با نخستین بارش پاییزی مراقبت بیشتری داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی را نیز از دیگر گروه‌های پرخطر عنوان کرد و گفت: بیماران مبتلا به سرطان، افرادی که تحت درمان‌هایی مانند شیمی‌درمانی و پرتودرمانی قرار دارند و همچنین افرادی که به دلیل شرایط شغلی در محیط‌های آلوده فعالیت می‌کنند، ممکن است در برابر افزایش آلودگی‌های محیطی آسیب‌پذیرتر باشند و بهتر است در زمان نخستین بارش پاییزی تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.

دکتر سلطانی درباره زمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی پس از مواجهه با اولین باران پاییزی نیز گفت: در صورتی که علائم خفیفی مانند سرفه مختصر، آبریزش بینی یا ایجاد خلط وجود داشته باشد اما فرد دچار تنگی نفس نباشد، معمولاً استراحت و مصرف مایعات کافی توصیه می‌شود و در افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند آسم نیز مصرف منظم داروها مطابق دستور پزشک اهمیت دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی مراجعه فوری به بیمارستان ضرورت ندارد.

وی ادامه داد: اما اگر این علائم تشدید شود و فرد دچار تنگی نفس، به‌ویژه تنگی نفس هنگام راه رفتن یا فعالیت، کبودی لب‌ها، گیجی یا اختلال سطح هوشیاری شود، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است؛ چراکه این علائم می‌توانند نشانه کاهش سطح اکسیژن خون و نیازمند ارزیابی فوری پزشکی باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به پیش‌بینی مسیر ارجاع بیماران در صورت افزایش مراجعات اظهار داشت: بیمارستان‌های معین یا فوکال‌پوینت برای ارائه خدمات به بیماران در شرایط افزایش بار مراجعات تعیین شده‌اند و در اهواز نیز بیمارستان رازی می‌تواند به عنوان یکی از مراکز پاسخگو به بیماران در این شرایط ایفای نقش کند و در صورت افزایش قابل توجه مراجعات، از ظرفیت بیمارستان‌های پشتیبان نیز استفاده خواهد شد.

دکتر سلطانی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از مراجعه غیرضروری به بیمارستان‌ها افزود: افرادی که علائم خفیف دارند، تا حد امکان نباید بدون ضرورت به بیمارستان مراجعه کنند؛ زیرا حضور در محیط‌های پرتردد درمانی، به‌ویژه در فصل پاییز که احتمال بروز و شیوع بیماری‌های ویروسی نیز وجود دارد، می‌تواند فرد را در معرض عوامل عفونی دیگر قرار دهد و حتی موجب تشدید مشکلات شود.

وی با اشاره به آمادگی نظام درمان برای پاسخگویی به بیماران گفت: تجربه حاصل از سال‌های گذشته و به‌ویژه دوران همه‌گیری کرونا، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط افزایش بار مراجعات در نظام سلامت ایجاد کرده است و اقدامات لازم برای آمادگی از نظر تجهیزات و دارو نیز در حال انجام است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: دانشگاه از ظرفیت مناسب نیروی انسانی شامل پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه درمان در این شرایط برخوردار است و میزان به‌کارگیری ظرفیت‌های پشتیبان نیز متناسب با تعداد مراجعات و شرایط ایجادشده، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دکتر سلطانی در پایان با تأکید بر تقدم پیشگیری بر درمان گفت: در صورت اعلام هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع نخستین بارش پاییزی، بهتر است افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و گروه‌های پرخطر از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و افرادی که داروی خاصی مصرف می‌کنند یا تحت درمان هستند، داروها و روند درمان خود را مطابق دستور پزشک و در زمان مقرر ادامه دهند تا از تشدید بیماری و بروز عوارض احتمالی جلوگیری شود.