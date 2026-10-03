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فرسودگی ناوگان و معطلیهای طولانی در ایستگاهها، صدای مسافران اتوبوسرانی الوند را درآورده است؛ شهروندان در تماس با «صدای مردم»، خواستار پاسخگویی مسئولان و تسریع در نوسازی سیستم حملونقل عمومی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، گزارشهای مردمی حاکی از نارضایتی اهالی الوند از وضعیت حملونقل عمومی است. شهروندان میگویند فرسودگی شدید اتوبوسها و بینظمی در تردد، باعث شده تا آنها بخش قابلتوجهی از وقت خود را در ایستگاهها تلف کنند.
مسافران که این وضعیت را «کلافهکننده» توصیف کردهاند، از مدیریت شهری خواستار پاسخگویی و ارائه برنامهای مشخص برای نوسازی ناوگان و تقویت نظارت بر زمانبندی حرکت اتوبوسها هستند تا گره از مشکل تردد روزانه آنها باز شود.
مدیریت شهری با تایید گلایههای بهحق شهروندان مبنی بر فرسودگی ناوگان و مشکلات ترددی در مسیر قزوین-الوند، برنامههای فوری برای بهبود وضعیت حملونقل عمومی اعلام کرد.
جواد خلج طایفه شهردار الوند با اشاره به اینکه اتوبوسهای فعلی بخش عمدهای از عمر مفید خود را پشت سر گذاشتهاند، اظهار داشت: با وجود تعمیرات اساسی که سال گذشته روی بخشی از ناوگان انجام شد، وضعیت موجود همچنان در شأن شهروندان نیست و نوسازی کامل آن در اولویت قرار دارد.
وی در خصوص قراردادهای پیشین افزود: طی دو سال گذشته چهار دستگاه اتوبوس خریداری شده که متأسفانه تاکنون تنها دو دستگاه تحویل داده شده است. با وجود پرداخت کامل هزینهها، پیگیری برای دریافت دو دستگاه باقیمانده از طریق مراجع استانی در جریان است.
این مقام شهری از طرحی ویژه برای خرید حداقل ۴ تا ۵ دستگاه اتوبوس جدید خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر و با همراهی مدیرعامل، مقرر شده است در اصلاح متمم بودجه، اعتباری ویژه از محل فروش املاک شهرداری برای تقویت ناوگان اختصاص یابد تا بخشی از دغدغههای حملونقل شهروندان مرتفع شود.