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همایش پیادهروی خانوادگی با هدف ترویج ورزش همگانی، افزایش نشاط و تحرک و ارتقای سلامت خانوادهها در تیپ ۳۲۸ نزاجا مریوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همایش پیادهروی خانوادگی با حضور خانوادههای کارکنان تیپ ۳۲۸ نزاجا در مریوان برگزار شد.
در این برنامه، خانوادههای کارکنان در مسیر تعیینشده به پیادهروی پرداختند و در فضایی خانوادگی، ساعاتی را به فعالیت ورزشی و افزایش نشاط و تحرک اختصاص دادند.
این همایش با هدف ترویج ورزش همگانی، افزایش فعالیت بدنی و ارتقای سلامت خانوادهها برگزار شد و بر نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت سبک زندگی سالم تأکید داشت.
در پایان این برنامه نیز به قید قرعه، جوایزی به شرکتکنندگان اهدا شد.