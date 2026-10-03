وزیر آموزش و پرورش در حکمی «زهرا علی اکبری» را به سمت سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

انتصاب سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

انتصاب سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در حکمی «زهرا علی اکبری» را به سمت سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

علی اکبری دارای دکتری مدیریت آموزشی و پسادکتری حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش و پرورش است.

وی پیش از این معاون امور رسانه و اطلاع‌رسانی، رئیس اداره امور رسانه و کارشناس تهیه خبر در مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی بوده است.

علی اکبری دبیری، مشاور تحصیلی، مشاور اجرایی،کارشناس روابط عمومی، مشاور امور بانوان، کارشناس پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیز در کارنامه شغلی خود دارد.