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وزیر آموزش و پرورش در حکمی «زهرا علی اکبری» را به سمت سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در حکمی «زهرا علی اکبری» را به سمت سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
علی اکبری دارای دکتری مدیریت آموزشی و پسادکتری حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش و پرورش است.
وی پیش از این معاون امور رسانه و اطلاعرسانی، رئیس اداره امور رسانه و کارشناس تهیه خبر در مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی بوده است.
علی اکبری دبیری، مشاور تحصیلی، مشاور اجرایی،کارشناس روابط عمومی، مشاور امور بانوان، کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را نیز در کارنامه شغلی خود دارد.