معاون پیش‌بینی هواشناسی بوشهر می‌گوید: با توجه به تقویت شاخص‌های دورپیوندی جوی از جمله پدیده ال‌نینو، انتظار می‌رود مجموع بارش‌های پاییزی استان در سطحی بالاتر از میانگین بلند مدت قرار داشته باشد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، زهرا راستگو بیان کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز با افزایش ابر در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق مرتفع و نواحی شمالی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و افزایش لحظه‌ای سرعت باد دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین در سواحل جنوبی استان، در برخی ساعت‌ها افزایش لحظه‌ای سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر گفت: از عصر فردا با شمالی شدن جریانات جوی، ابتدا سواحل جنوبی استان تحت تأثیر وزش باد به‌نسبت شدید شمال‌غربی قرار می‌گیرند و از روز دوشنبه تا اوایل روز سه‌شنبه نیز سواحل استان به تناوب تحت تأثیر وزش باد به‌نسبت شدید شمال‌غربی و افزایش ارتفاع موج خواهند بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، برای وضعیت دریایی استان از فردا تا روز دوشنبه هشدار دریایی سطح زرد صادر شده است.

راستگو اضافه کرد: با توجه به افزایش پوشش ابر، دمای هوا نیز در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق ساحلی، اندکی افزایش خواهد یافت.

وی همچنین گفت: در چشم‌انداز فصلی نیز با توجه به تقویت شاخص‌های دورپیوندی جوی از جمله پدیده ال‌نینو، انتظار می‌رود مجموع بارش‌های پاییزی استان در سطحی بالاتر از میانگین بلندمدت قرار داشته باشد.

معاون پیش‌بینی هواشناسی بوشهر تصریح کرد: در شرایط فعلی امکان تعیین دقیق محل، میزان و شدت بارش‌ها وجود ندارد و برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید نقشه‌های کوتاه‌مدت هواشناسی به‌طور مستمر به‌روزرسانی شود که متناسب با تغییرات، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.