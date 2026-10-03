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رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز بارش باران در جادههای استان گفت: تمام جادههای ارتباطی لغزنده است و رانندگان احتیاط لازم را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ایرج حسین پور افزود:هماکنون تمام جادههای استان به دلیل بارش باران لغزنده است اما تمامی جادههای این استان باز و تردد در آنها روان است.
وی گفت: با توجه به اعلام هواشناسی و شدت گرفتن بارشها به خصوص در مناطق کوهستانی، رانندگان به گردشها، فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو داشته باشند تا از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.