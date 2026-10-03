وزیر آموزش و پرورش با اشاره به در پیش بودن فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، گفت: امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانیم در بودجه سال آینده، گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان برداریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، همدلی و تلاش مجموعه آموزش و پرورش موجب شد سال تحصیلی جدید با آرامش و کمترین دغدغه آغاز شود.

کاظمی با اشاره به در پیش بودن فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، اظهار کرد: امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانیم در بودجه سال آینده، گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان برداریم.

پیگیری مطالبات رتبه‌بندی معلمان

کاظمی در ادامه با اشاره به مطالبات باقی‌مانده مربوط به رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات مربوط به رتبه‌بندی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرداخت شده است و تلاش می‌کنیم موارد باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف شود.

وی افزود: امیدواریم با تأمین و تخصیص باقی‌مانده منابع، پرونده مطالبات رتبه‌بندی معلمان نیز به‌طور کامل بسته شود.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر مطالبات باقی‌مانده را تعیین تکلیف کنیم.

قدردانی از تلاش مجموعه آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی

کاظمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: همکاران ما طی دو ماه گذشته به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی برای آغاز سال تحصیلی تلاش کردند و با به‌کارگیری ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای، اقدامات مؤثری برای بازگشایی مطلوب مدارس انجام شد.

وی از همراهی هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مردم در استان‌ها و مناطق مختلف با مجموعه آموزش و پرورش قدردانی کرد.

موفقیت دانش‌آموزان در کنکور

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نتایج کنکور سراسری و موفقیت دانش‌آموزان مدارس دولتی، از تلاش دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس قدردانی کرد.

وی با اشاره به موفقیت دبیرستان دولتی البرز تهران در کسب رتبه‌های تک‌رقمی کنکور، گفت: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای مدارس دولتی و تلاش ارزشمند معلمان و دانش‌آموزان است.

کاظمی همچنین به موفقیت دانش‌آموزان استان مازندران در کسب رتبه‌های برتر کنکور اشاره کرد و از تلاش مجموعه آموزش و پرورش این استان تقدیر کرد.

آموزش و پرورش؛ دستگاه برتر در اجلاس نماز

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس نماز در مشهد مقدس، گفت: آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاه برتر و نخستین دستگاه مورد تجلیل قرار گرفت که این موفقیت حاصل هم‌افزایی، همدلی و همکاری بخش‌های مختلف آموزش و پرورش است.

وی ضمن قدردانی از معاونت پرورشی، مدیران کل استان‌ها و رؤسای ادارات قرآن، عترت و نماز، بر استمرار توجه به فرهنگ اقامه نماز تأکید کرد.

کاظمی گفت: در کنار سایر وظایف آموزش و پرورش، باید تمام تلاش خود را برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز به کار بگیریم و از این موضوع غفلت نکنیم.

تأکید بر ثبت دقیق اطلاعات و عملکرد دستگاه‌ها

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: نحوه ثبت، بارگذاری و ارائه اطلاعات در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اهمیت زیادی دارد و مجموعه‌هایی که اطلاعات خود را دقیق، کامل و در زمان مناسب ارائه کرده‌اند، توانسته‌اند عملکرد واقعی خود را بهتر نشان دهند.

وی با اشاره به موفقیت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در جشنواره شهید رجایی، این موضوع را نمونه‌ای از اهمیت توجه به فرآیند‌های ارزیابی و ارائه دقیق عملکرد دانست.

کاظمی با اشاره به فرآیند ارزیابی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و ضرورت آغاز سریع مراحل اجرایی آن گفت: استان‌ها باید از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنند و برای حل مشکلات، رویه‌ای در دستور کار باشد تا هیچ اختلالی در فعالیت دانشگاه‌ها ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: آموزش و فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها برای ما اهمیت اساسی دارد و نباید هیچ اقدامی موجب ایجاد اختلال در روند آموزشی کشور شود.

قدردانی از خدمات رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر در مدیریت مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، از خدمات حسین صادقی قدردانی کرد و گفت: ایشان در مدت مسئولیت خود با تمام توان در کنار وزارتخانه، استان‌ها و معاونت‌های مختلف حضور داشتند و تلاش‌های ارزشمندی انجام دادند.

وی افزود: گاهی شرایط به‌گونه‌ای می‌شود که یک فرد، نه به دلیل عملکرد شخصی، بلکه به دلیل شرایط حاکم بر یک مجموعه، نتواند آن‌گونه که شایسته است به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.

کاظمی همچنین از انتصاب زهرا علی‌اکبری به‌عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم ایشان با برنامه‌ریزی، انگیزه و بهره‌گیری از تجربیات همکاران، زمینه ارتقای عملکرد این مرکز را فراهم کنند.

قدردانی از سرپرست پیشین آموزش و پرورش استان قزوین

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تغییر مدیریت آموزش و پرورش استان قزوین، از خدمات محمدخانی، سرپرست پیشین این اداره‌کل، قدردانی کرد و گفت: ایشان طی حدود هفت ماه مدیریت استان قزوین را برعهده داشتند و با صبوری، تلاش و تدبیر، عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشتند.

وی همچنین برای مدیر جدید آموزش و پرورش استان قزوین آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تداوم همکاری و استفاده از ظرفیت نیرو‌های توانمند استان تأکید کرد.

تأیید حکم دکتر حمیدی با رأی بالای اعضای تصمیم‌گیر

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انتصاب دکتر حمیدی به ریاست دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: حکم ایشان پس از بررسی در مراجع تصمیم‌گیر و با رأی بالای اعضای مربوط، مورد تأیید قرار گرفت.

کاظمی با قدردانی مجدد از تلاش همه مدیران، معاونان و کارکنان آموزش و پرورش، بر ضرورت تداوم همدلی، همکاری و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و بهبود شرایط فرهنگیان تأکید کرد.