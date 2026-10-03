به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز قزوین، در حالی که منطقه الموت به عنوان یکی از قطب‌های طبیعی شناخته می‌شود، فعالیت‌های معدنی در چشمه‌ها و معادن نمک این منطقه، پویایی اقتصادی جدیدی را به کوهستان آورده است.

در این معادن، کارگران بومی با استفاده از تجهیزات ساده و با تکیه بر تجربه خود، فرآیند استخراج نمک را به صورت شبانه‌روزی پیش می‌برند. این فعالیت که برخلاف ظاهرِ آرام طبیعت، سرشار از تلاش و طاقت‌فرسایی است، توانسته است بخشی از معیشت ساکنان محلی را تضمین کند.

با این حال، کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که برای عبور از مرحله «استخراجِ خام» و رسیدن به سودآوری واقعی، ایجاد واحد‌های بسته‌بندی و فرآوری در نزدیکی معادن ضروری است. نبودِ این زیرساخت‌ها باعث شده تا بخش بزرگی از این ظرفیتِ اقتصادی، بدون ارزش‌افزوده، از منطقه خارج شود.

در نهایت، اگر نگاهی از منظر توسعه به معادن الموت شود، مشخص است که این «گنجینه سفید» پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب صنعتی در استان قزوین را دارد؛ مشروط بر آنکه حمایت‌های زیرساختی و صنعتی برای عبور از مرحله سنتی، در دستور کار قرار گیرد.