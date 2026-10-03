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تیم کشتی پهلوانی جوانان کردستان در رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی اردبیل، با کسب یک نشان نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابتهای کشتی پهلوانی جوانان قهرمانی کشور با حضور بیش از ۲۵۵ ورزشکار از ۲۶ استان در شش وزن و به میزبانی استان اردبیل برگزار شد و تیم کردستان موفق به کسب دو نشان در این مسابقات شد.
در وزن ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم، محمدطاها حسینی با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره این رقابتها را برای کردستان به ارمغان آورد.
همچنین در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم، ماهان اکبری با ایستادن در جایگاه سوم موفق به کسب نشان برنز شد.
این رقابتها در سطح ملی و با حضور نمایندگان استانهای مختلف کشور برگزار شد و ورزشکاران در شش وزن به رقابت پرداختند.
هدایت تیم کشتی پهلوانی جوانان کردستان در این مسابقات بر عهده شورش آقایی و کوهسار محمدخانی بود.