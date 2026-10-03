به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

عراقچی در این پیام با اشاره به تلاش ملی‌پوشان کشورمان اظهار کرد: تلاش غیرتمندانه و قهرمانی غرورآفرین تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، بار دیگر نام ایران را بر بلندای والیبال آسیا نشاند.

وی افزود: ملی‌پوشان شایسته کشورمان با این قهرمانی، نه‌تنها از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند و برای چهارمین دوره پیاپی مدال طلای بازی‌های آسیایی را از آنِ ایران ساختند، بلکه در عرصه‌ای بین‌المللی، پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز درآوردند و سرود ملی ایران را طنین‌انداز کردند.

وزیر امور خارجه در پایان این افتخار را به قهرمانان تیم ملی، کادر فنی، خانواده بزرگ والیبال و ملت ایران تبریک گفت و برای ملی‌پوشان کشورمان تداوم افتخارآفرینی و برای ایران سربلندی و سرافرازی آرزو کرد.