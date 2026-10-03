به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش و افتخارآفرینی ورزشکاران غیور و شایسته جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوه‌ای ارزشمند از توانمندی، اراده، همت و روحیه پهلوانی جوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

اینجانب این موفقیت‌های ارزشمند را به ملت غیور ایران، به‌ویژه جوانان قهرمان و مدال‌آوران عزیز، مربیان و کادرهای فنی، خانواده‌های گران‌قدر آنان و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های ورزشی تمامی اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌نمایم.

بی‌تردید، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین سرود پرافتخار کشورمان در میادین بین‌المللی، جلوه‌ای از عزت، اقتدار و سربلندی ملت بزرگ ایران است.

توفیق روزافزون قهرمانان و جوانان برومند ایران اسلامی را در تمامی عرصه‌های ورزشی و ملی، از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.