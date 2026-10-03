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رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) افتخارآفرینی ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درخشش و افتخارآفرینی ورزشکاران غیور و شایسته جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوهای ارزشمند از توانمندی، اراده، همت و روحیه پهلوانی جوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
اینجانب این موفقیتهای ارزشمند را به ملت غیور ایران، بهویژه جوانان قهرمان و مدالآوران عزیز، مربیان و کادرهای فنی، خانوادههای گرانقدر آنان و جامعه ورزش کشور تبریک میگویم و از تلاشهای خالصانه و مجاهدتهای ورزشی تمامی اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران قدردانی مینمایم.
بیتردید، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین سرود پرافتخار کشورمان در میادین بینالمللی، جلوهای از عزت، اقتدار و سربلندی ملت بزرگ ایران است.
توفیق روزافزون قهرمانان و جوانان برومند ایران اسلامی را در تمامی عرصههای ورزشی و ملی، از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.